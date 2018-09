Napolinfinitamente sabato a Villa Fondi uno spettacolo di Alessandra Aprea

Piano di Sorrento. Alessandra Aprea non è un vulcano, è qualcosa di più, non a caso è appassionata di una donna carica di energia e passione come Anna Magnani, e non vede l’ora di andare nella casa che a Furore in Costa d’ Amalfi ha visto vivere la tormentata ma intensa relazione con il maestro del neorealismo Rossellini . [idfoto=3230138]

Attrice poliedrica di talento e creativa, donna forte e decisa, cattolica e fedele convinta ci spiega qualcosa dello straordinario spettacolo che ci sarà questo sabato sera ” Napolinfinitamente e’ il tentativo , come dice Papa Francesco, di non fare come Ulisse farci legare per non subire il canto delle sirene , cioe’ dell’ effimero.. Ma fare come Orfeo, cercare di creare un canto piu’ bello. E cosa c’e’ di piu’ degli artisti napoletani Toto’ Troisi Eduardo , Gino Maringola, il mio adorato maestro che ha lavorato con Eduardo , ma anche di Chaplin , la Magnani e Grace di Monac, o perche’ per essere napoletano bisogna avere un bel cuore e loro tutti l’ hanno avuto e non si sono risparmiati nella loro vita..”

E ci sarà di tutto, anche una misteriosa Cleopatra, interpretata da Paola d’ Esposito, forse la donna più famosa dell’antichità, che per il suo fascino ha mantenuto l’Egitto, la sua nazione, indipendente, anzi addirittura ne ha soggiogato gli imperatori. Anche lei, come i napoletani, di fronte allo strapotere ha agito con l’arma dell’astuzia, intelligenza e cuore.

Questo spettacolo nasce da un laboratorio estivo organizzato dal comune di Piano di Sorrento nei meravigliosi giardini di Villa Fondi .

Gli ospiti illustri non mancano. Ci saranno il soprano Vittoria Gava, il tenore Antonio Landolfi, Mirella Massa premio alla poesia ed Anna Maria Maringola che ci raccontera’ di suo padre Gino Maringola attore protagonista della compagnia di Eduardo De Filippo.

L’inizio dello spettacolo, da non perdere, è per le 21.