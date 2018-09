Napoli. Villa Domi. Successo di “Taglio di Luna Piena”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Successo di “Taglio di Luna Piena”, a “Villa Domi”.

Pubblico delle grande occasioni per “Taglio di Luna Piena”, la kermesse ideata dal Dama Club di Italo Palmieri.

Nella splendida Villa Domi oltre 50 modelle hanno sfilato in passerella trasformate in lupe e personaggi notturni, in perfetto stile “full moon” grazie al make up dell’Accademia Alessandro Cerciello.“

Italo Palmieri ha precisato: “Uno scenario favoloso per una manifestazione divenuta un appuntamento fisso dell’estate partenopea in grado di valorizzare i talenti nostrani dell’hairstyling”.

“Taglio di luna piena” si ispira alla leggenda sul taglio di capelli in fase di luna crescente per rafforzarli e renderli più morbidi e setosi. Tutto vero a giudicare dalle chiome delle ragazze esibitesi.

A condurre la serata Alfredo Mariani, che ha presentato gli stilisti della Comprof Lab Dama Club, già protagonisti di numerosi momenti moda capelli cittadini: Mario Capaldo, Angelo Simonelli, Tina Duraccio, Francesco Assante, Miki Aurilia, Fabio Leone, Enrico Febbraro, Genny Gallaro e per Icon’s Man anche Salvatore Cerrato, Emanuele Vati, Davide Di Marzio, Umberto Fiorenza, Stefano Fasano.

Quest’anno a sfilare per la prima volta anche le blogger, influencer dei gusti e delle tendenze femminili.

Una giuria, formata da giornalisti esperti del settore come Enzo Agliardi, Max Bonardi e Lorenzo Crea hanno infatti eletto Miss Social 2018 la bellissima, Maria Pia Fusco.

Ospiti della serata non solo il musicista e cantautore Dario Bianchi, il percussionista Sasà Cosenza e il cabarettista Nando Varriale, ma, a sorpresa, anche la cantautrice africana Angela Lymo.

Maurizio Vitiello