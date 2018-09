Napoli, torna subito il campionato: c’è la torre Milik contro il Parma

Il Parma nella testa, vietato pensare alla Juve. Il Napoli atteso a una conferma nel turno infrasettimanale dopo il successo molto convincente contro il Torino. Ancelotti comincia a raccogliere i frutti del suo lavoro, la squadra risponde alle sue sollecitazioni e ai suoi cambiamenti di moduli e di uomini.

Giornata lunga quella di ieri per il tecnico al centro sportivo di Castel Volturno: l’arrivo in tarda mattinata per preparare l’allenamento del pomeriggio. Dopo la seduta di rifinitura il ritorno a casa degli azzurri, niente ritiro: la squadra si rivedrà direttamente stamattina per vivere la vigilia del match in programma stasera al San Paolo. Ancelotti ripropone la vecchia usanza di Sarri e Benitez di evitare ai calciatori una notte di ritiro in concomitanza di tante trasferte e di numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.

Il polacco si rivede al centro dell’attacco, domenica a Torino per la prima volta non ha giocato neanche un minuto dopo cinque partite in cui è stato sempre in campo (quattro da titolare e il suo inserimento decisivo nella ripresa contro la Fiorentina). La torre avanzata, con il nuovo modulo, il 4-4-2 cambia qualcosa in termini di movimenti: adesso la palla arriva molto più in verticale e si gioca maggiormente per vie centrali. Lui un passo più avanti e Insigne (favorito su Mertens) a girargli intorno con licenza di colpire direttamente a rete. L’attaccante di Frattamaggiore si sta esaltando nella posizione centrale dove può puntare più agevolmente verso la porta avversaria e lo può fare con maggiore lucidità perché ha un minor dispendio fisico nel lavoro di recupero. L’intesa perfetta tra il gigante d’attacco e il piccoletto portò al gol decisivo di Lorenzo con la Fiorentina. Arek non segna dalla prima giornata, fermo alla rete all’Olimpico con la Lazio, il gol del momentaneo 1-1, il primo in campionato del Napoli.

di Roberto Ventre il Mattino