Napoli. Spazio Martucci 56. Presentazione del catalogo “LA DOSE DEL DISINGANNO” di Peppe Pappa.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il catalogo “LA DOSE DEL DISINGANNO” di Peppe Pappa sarà presentato allo Spazio Martucci, 66 – Napoli.

L’Associazione culturale INTENTART invita alla presentazione del catalogo LA DOSE DEL DISINCANTO di Peppe Pappa, che si svolgerà giovedì 6 SETTEMBRE 2018, dalle ore 18.00, presso lo Spazio Martucci 56 di Napoli

Data: Giovedì 6 SETTEMBRE 2018, ore 18.00.

Spazio Martucci 56 – Via Giuseppe Martucci n.56, Napoli

Info:

Associazione Culturale INTENTART Napoli

www.intentartnapoli.it

info@intentartnapoli.it

(+39) 3204887582

Facebook: Intentart Napoli

Spazio Martucci 56: tel. 0810320281

Facebook: Spazio Martucci 56

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1504997669603235/

Da non mancare per rivedere Peppe Pappa, che ha una sua valida storia artistica alle spalle, e molti “addetti ai lavori”, che frequentano questo nuovo centro d’arte, in “zona bene” della città, diretto da Simona Pasquali.

Maurizio Vitiello