Napoli-shock: chiede una sigaretta e viene accoltellato

Episodio di violenza inaudita a Napoli nella giornata di ieri. In via Tommasi, quartiere Avvocata, un 35enne originario di Frattamaggiore è stato accoltellato per aver chiesto una sigaretta ad un 29enne del posto. La lite sarebbe scaturita dal rifiuto di quest’ultimo alla richiesta dell’uomo ferito.

Il 35enne è stato ricoverato in ospedale e qui è stato operato al polmone: è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, si era nascosto in casa quando i Carabinieri lo hanno rintracciato e lo hanno portato in caserma. Stava cercando di ripulire i vestiti sporchi di sangue. Ora è in arresto per tentato omicidio.