Napoli sabato in cerca di riscatto contro la Fiorentina

Riscatto. E’ la parola che circola con più insistenza in questi giorni a Castel Volturno, dove Carlo Ancelotti, che ha ritrovato gli undici convocati nelle rispettive Nazionali, tornati frettolosamente alla base, sta preparando la delicata partita di sabato con la Fiorentina. Il clamoroso passo falso di Genova con la sconfitta per 3-0 con la Sampdoria, netta e ampiamente meritata, necessita di una risposta immediata. La Fiorentina di questo inizio stagione, peraltro, non è un cliente facile o remissivo, anzi sembra proprio essere una delle squadre più in forma del campionato. C’è però un dettaglio non da poco che contribuisce ad aumentare la sete di vittoria degli azzurri. La Fiorentina è infatti l’avversaria che lo scorso anno affossò le speranze del Napoli di lottare per lo scudetto con la Juve fino all’ultima giornata di campionato. Brucia ancora la sconfitta al Franchi, anche in quella circostanza con un netto 3-0, nella famosa gara che, come spiegò Sarri nelle interviste successive, il Napoli aveva perso la sera prima in albergo, assistendo alla vittoria della Juventus a San Siro con l’Inter. Sabato c’è l’occasione per il riscatto e anche per questo la concentrazione è massima.

All’intensità nella preparazione dei calciatori e all’importanza della gara non corrisponderà una altrettanto appassionata presenza di tifosi sugli spalti. I sostenitori azzurri metteranno infatti in atto una sorta di protesta silenziosa, che si manifesterà con la loro massiccia assenza, per opporsi a quello che viene ritenuto un caro-prezzi eccessivo. I tifosi contestano che per una partita ritenuta di medio interesse, le curve costino 35 euro, 45 i distinti, 70 la tribuna laterale. Si prevede che per dare uno schiaffo a De Laurentiis saranno presenti sugli spalti del San Paolo non più di ventimila spettatori, considerato anche che quest’anno il Calcio Napoli non ha fatto neppure partire la campagna abbonamenti a causa dei lavori per la sostituzione dei seggiolini che si rendono indispensabili in vista delle Universiadi in programma la prossima estate.

ANSA