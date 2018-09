Articolo di Maurizio Vitiello – LUCIO SALZANO al Museo Nazionale di San Martino di Napoli.

LE DIMENSIONI DELL’ARTE

SEGNI NELLA CERTOSA

Performance in Mostra di

LUCIO SALZANO

Museo Nazionale di San Martino – Napoli

dal 23 settembre al 7 ottobre 2018

Opening 23 settembre, ore 17,00:

Ninfeo della Certosa di San Martino

Performance di e con

Lucio Salzano e Antonio Onorato (breath guitar)

Lucio Salzano, regista, creatore di format originali e negli ultimi tempi raffinato artista e pittore dal taglio onirico con un linguaggio che spazia tra il Surrealismo e l’Informale, torna con “Le dimensioni dell’arte” al Museo di San Martino a Napoli dal 23 settembre al 7 ottobre 2018 in collaborazione con il Polo Museale della Campania con il coordinamento scientifico della dott.ssa Rita Pastorelli.

JUBOX Teatro in collaborazione con il Polo Museale della Campania presenta presso la Certosa di San Martino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio “Le dimensioni dell’arte – Segni nella Certosa”, performance in mostra di e con Lucio Salzano, musiche originali composte ed eseguite da Antonio Onorato.

L’intervento è parte di un progetto complessivo, dal titolo “Le dimensioni dell’arte”, che si svolge in diversi siti d’Italia e che si interroga sul valore dell’arte fuori dagli schemi e dai valori che il mercato le assegna.

Il primo di questi interventi si è svolto presso la Modart Gallery di Sabina Albano a Napoli il 5 aprile scorso.

Lucio Salzano, definito dalla stampa come “uno dei più originali e coraggiosi registi dei nostri tempi”, opera nel campo della regia e dell’ideazione teatrale sin dagli anni ’80.

Il suo lavoro si è particolarmente rivolto alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici nella convinzione che non ci sia alcuna netta separazione tra le varie forme di espressione creativa e che l’arte si nutra, invece, della contaminazione di queste.

Negli ultimi anni, in particolare, è stato ideatore di format davvero originali e fortemente innovativi.

Nel suo nuovo progetto “Le dimensioni dell’arte” è anche autore delle opere/oggetti di scena che, già esposte in altre gallerie e luoghi museali, hanno riscosso un grande interesse da parte di critici d’arte e collezionisti; ne è prova l’acquisizione delle stesse da parte di importanti collezioni privati, tra cui quella di Giuliana Gargiulo.

La performance che si svolgerà il 23 settembre, alle ore 17.00, prevede l’intervento dell’artista Lucio Salzano presso il Ninfeo e il Giardino prospiciente della Certosa in cui il pubblico assisterà alla nascita e alla realizzazione dal vivo di un’opera dedicata, esclusivamente, a tale location, che riporta, infatti, la misura dello spazio stesso precedentemente “misurato” e calcolato dall’artista.

Della performance è parte integrante il tappeto sonoro creato ed eseguito dal vivo dal noto musicista Antonio Onorato con la sua breath guitar, in un intreccio multimediale di musica, arti visive, parole e azione scenica che avvolge gli spettatori in una dimensione emozionale-onirica e supera gli steccati tra le diverse arti.

L’opera così realizzata farà parte di un itinerario, che sarà, infine, “raccontato” attraverso un catalogo-video di una mostra itinerante, dal titolo appunto “Le dimensioni dell’arte”.

Dal 24 settembre al 7 ottobre 2018 l’opera realizzata durante la performance rimarrà in esposizione, insieme ad altre opere/oggetti di scena nel Ninfeo della Certosa.

Lucio Salzano, adeguatamente, segnala: “Le dimensioni dell’arte” rappresenta un work in progress che terminerà nella primavera del 2019 con la pubblicazione di un catalogo-video che sarà testimonianza delle varie tappe effettuate di questo format espositivo. Il “concept” prevede una serie di performances nelle quali le dimensioni dell’arte coincidono con le dimensioni dello spazio in cui l’artista agisce modificandolo, sia esso lo spazio limitato di una tela o quello della location che diventa a 360° palcoscenico dell’azione. E lo modifica non solo con l’opera estemporanea, che realizza nei diversi spazi, ma anche grazie alla presenza delle altre sue opere/oggetti di scena che restano, poi, esposti nei giorni successivi come elementi che hanno fatto parte della performance avvenuta. Sono sempre stato un appassionato della pittura. Fin da bambino frequentavo i musei, leggevo libri di storia dell’arte, ho anche frequentato un corso di pittura, molti anni fa, anche se sono concettualmente un autodidatta.

Comunque, sono anni che dipingo anche se solo, ultimamente, ho deciso di esporre, perché convinto dal parere molto positivo che alcuni esperti hanno espresso sulle mie opere.”

In conclusione, così, anche il Museo Nazionale di San Martino si apre all’arte contemporanea; essendo l’evento qualcosa di irripetibile conviene “viverlo”.

Maurizio Vitiello

