Il miracolo si è ripetuto: il sangue di San Gennaro si è liquefatto. Nella cattedrale di Napoli gremita di fedeli e turisti curiosi è arrivato l’annuncio. Il prodigio è arrivato alle 10:05, ma il sangue in realtà si era già sciolta al moment dell’uscita dell’ampolla dalla cassaforte.

Uno scroscio di applausi ha accompagnato, il commosso momento in cui è stato fatto l’annuncio. La ripetizione del miracolo è salutata come da tradizione come buon auspicio per la città di Napoli e da tutti i campani. Il miracolo della liquefazione avviene tre volte l’anno: il giorno del Santo, nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre.

Durante la cerimonia c’è stata inoltre un po’ di apprensione per il cardinale Crescenzio Sepe, che è stato colto da malore, probabilmente a causa del gran caldo. Il prelato, bianco in volto, ha voluto proseguire la cerimonia, nonostante l’invito a lasciare l’altare. Il cardinale Sepe, a causa del malore, non ha condotto l’ampolla fuori dalla Cattedrale, come è uso fare quando avviene il miracolo.