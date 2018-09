Napoli – Juve tutto quello che c’è da sapere

Oggi sabato 29 settembre, sfida Juventus e Napoli (ore 18.00), sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 con pre e post partita. Il match sarà visibile anche in streaming sul servizio per abbonati Sky Go. A scaldare il big match tra Juventus e Napoli è uno dei protagonisti più attesi. Cristiano Ronaldo ha salutato tutti i tifosi nel corso di una diretta Instagram: «Grazie a tutti per il vostro supporto. Domani sarà davvero una bellissima sfida. Un bacio e fino alla fine…forza Juventus».

Curiosità Juventus e Napoli si sono affrontate 144 volte in Serie A: bianconeri avanti 66 vittorie contro le 31 azzurre, 47 i pareggi andati in archivio. Per quanto riguarda gli incontri disputati a Torino, la Juve conduce con 44 successi a fronte degli 8 napoletani. La media gol complessiva risponde a 2.53 reti segnate per partita, l’ultima delle quali vide la squadra di Sarri espugnare lo Stadium grazie a Koulibaly: non è mai accaduto che il Napoli abbia battuto la Juventus in A per due incroci consecutivi in trasferta. È dal 2011 invece che i campani non trionfano in due incontri di fila con i bianconeri, mentre è dal 1985 che non mantengono la porta inviolata nella sfida per due partite consecutive. Dall’altre parte, invece, occorre ricordare come il Napoli sia l’avversaria con la quale la Juve ha perso più partite (66) e subìto più gol (210) nel massimo campionato italiano.