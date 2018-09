Napoli. Istituto Italiano di Cultura, Palazzo Arlotta. Incontro sul tema: “PIAZZA PLEBISCITO E IL MARE”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Conversazioni su PIAZZA PLEBISCITO E IL MARE Il Foro Murattiano, il Foro Ferdinandeo e Piazza Plebiscito.

Mercoledì 26 settembre 2018 Ore: 18

Istituto di Cultura Meridionale, Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63 – Napoli

Organizzato dal Comune di Napoli e Angela Procaccini

PIAZZA PLEBISCITO E IL MARE

Il Foro Murattiano, il Foro Ferdinandeo e Piazza Plebiscito

Tre visioni ideologiche e urbanistiche della città di Napoli

dai primi dell’Ottocento ad oggi e il suo rapporto con il mare.

Riflessioni dal testo

“Piazza Plebiscito e la città. Due secoli di storia”

di Aldo Capasso

CLEAN edizioni Napoli

Intervengono

Gaetano Manfredi, Rettore dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II

Gennaro Famiglietti Presidente Istituto Cultura Meridionale

Angela Procaccini Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli

Relatori

Paolo Mascilli Migliorini, Direttore coordinatore Soprintendenza BAPSAE

Alfredo Buccaro, Prof di Storia dell’Architettura dell’Università Federico II

Aldo Capasso, Già Prof di Tecnologia dell’Architettura dell’Università Federico II

Al piano Elisabetta Scala

Voce narrante Rossana De Masi

INFO:

Curatore: Aldo Capasso

Titolo: Piazza Plebiscito e città

Sottotitolo: Due secoli di Storie

Scritti di Giandomenico Amendola, Franco Mancuso, Augusto Vitale, Alfredo Buccaro, Luciano Scateni, Aldo Capasso contributi e citazioni di studiosi, amministratori, giornalisti e artisti

Descrizione: Volume in formato 8° (cm 23 x 21); 240 pagine; oltre 350 illustrazioni in b/n e a colori

Luogo, Editore, data: Napoli, Clean, 2018

Collana: Napoli e la Campania

ISBN: 9788884976239

Prezzo: Euro 30,00

Disponibilità: In commercio

Scheda editoriale sul libro:

Un grande affresco su una delle più significative piazze italiane: la Piazza del Plebiscito.

Un libro che ricostruisce la storia, gli avvenimenti, le manifestazioni, gli studi, le proposte sulla “Gran Piazza” che si sono avvicendate dalla sua nascita nel 1809, per volontà di Gioacchino Murat: vuoto metafisico, stile austero, minimalismo, classicità, eleganza, aristocrazia, genialità, si aggiungono ad altre definizioni molto critiche: vuoto imbarazzante, nulla insopportabile, horror vacui.

Tutte portano comunque, a pensare più a un fondale teatrale, in attesa del sipario che si apra sullo spettacolo, che a un luogo di vita urbana vissuta.

Da queste e altre riflessioni sulla Piazza, non si può che condividere il giudizio “di evidente estraneità di Piazza del Plebiscito, con tutta la sua neoclassica, imponente configurazione, la sua fredda bellezza, nel corpo “poroso” della città” (Lista).

La pubblicazione auspica una sistemazione definitiva della Piazza, che riesca a ottimizzare le diverse proposte. L’ultima, più approfondita, completa l’ampio excursus di idee volte a superare la “anaccoglienza” e la discontinuità urbana, con una nuova pagina alle molteplici già narrate. Tutti i suggerimenti sono la base da cui partire per dialogare, coinvolgere, provocare i cittadini, le forze culturali e politiche, in un dibattito costruttivo, non solo teorico e ideologico.

Ci si augura che gli enti di tutela e dell’amministrazione pubblica formulino chiare linee guida di un concorso pubblico per la “rigenerazione funzionale ” della Piazza. I luoghi simbolo delle città sono sempre stati il risultato di una stratificazione, con interventi realizzati in periodi storici successivi.

Ogni “strato” è stato un atto di coraggio innovatore, positivo o no, per rispondere alle istanze del tempo, finora disattese.

Breve bio-scheda sull’autore:

Aldo Capasso, architetto, professore ordinario dal 1994 presso l’Università di Napoli Federico II è autore e coordinatore di ricerche per il MIUR, CNR e Camera di Commercio sul tema della leggerezza in architettura.

Con questa problematica ha studiato e progettato l’uso delle tensostrutture a membrana nel costruito, la riqualificazione del patrimonio urbano e, in particolare, le aree pedonali e commerciali. Ha partecipato e organizzato numerose mostre e convegni nazionali e internazionali, sia diffondendo i temi di ricerca, che le relative pubblicazioni, tra le quali le più esemplificative sono: Camminare Vedere (1989/97), Commercio e Città (1993), e Tensostrutture a membrana per l’architettura (1993-2012). Ha partecipato inoltre alla XV e XVII Triennali di Architettura di Milano

Insomma, una piazza, una storia, tante vicende.

Da non mancare.

Segnalazione di Maurizio Vitiello