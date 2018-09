Napoli, dipendente in malattia giocava a calcio: licenziato e reintegrato

Si finge malato perché afflitto da cefalea, ma se ne va in giro per supermercati e giocare una partita di calcio. Così, viene licenziato in tronco dall’Eav che gli ha contestato la violazione «degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza in forza del rapporto di lavoro». Nella sostanza è venuto meno il rapporto fiduciario. Ma non è bastato al Tribunale di Napoli per confermare il licenziamento, anzi lo ha reintegrato condannando l’Azienda a pagare le spese e un anno di stipendio arretrato. La vicenda risale all’ottobre scorso e il «lavoratore va risarcito». Come si dice in questi casi «è questione di cavilli» solo che questa volta il giudice per trovarli è andato a pescare una norma che risale all’epoca fascista. Non che il giudice lo abbia fatto apposta, il tema è che quella norma blinda il contratto – per quello che attiene le sanzioni disciplinare – di tutti i tranvieri. Si tratta del regio decreto 148 del 1931. Dove è contemplata la «simulazione di malattia» come comportamento sleale ma tuttavia non è previsto il licenziamento per chi incorre un questa fattispecie, al massimo può arrivare la sospensione. Insomma, una sentenza dove a perdere è la giustizia sopraffatta dalla legalità formale.

LUIGI ROANO IL MATTINO