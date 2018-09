Napoli Ctp, muro contro muro: niente paga? Bus fermi

Bus fermi nei depositi di Arzano, Pozzuoli e Teverola della Ctp con la conseguente paralisi del trasporto pubblico nella provincia di Napoli e in parte in quella di Caserta. Pendolari e studenti hanno atteso invano ieri alle fermate senza vedere il passaggio di un solo autobus. Il motivo dello stop è la mancata corresponsione dello stipendio di agosto, prevista per il giorno 27 del mese scorso, slittata al 10 settembre e poi ancora rinviata.