Napoli 1-0 Fiorentina. Vittoria sofferta e importante.

Il Napoli si riscatta dopo la brutta sconfitta in casa della Sampdoria per 3-0. Il San Paolo non è caldo come ci ha abituato, ma questa è l’unica nota negativa della domenica. Partita molto combattuta ed equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca dei 3 punti. Meglio la Fiorentina nel primo tempo ma senza trovare la via della rete. Eysseric, esterno toscano crea l’azione più pericolosa del primo tempo, superando un paio d’avversari e da una trentina di metri scarica un destro violento ma Karnezis riesce a mandarla in calcio d’angolo. La squadra di Ancelotti, invece crea poco e il protagonista è Insigne che gioca in un ruolo nuovo e lo fa molto bene. L’indicazione per il fantasista è inserirsi alle spalle di Mertens in posizione centrale, non più esterna. Le poche occasioni capitano sui suoi piedi ma va solo vicino al gol. Nel secondo tempo gioca solo il Napoli che rispetto al primo tempo ci mette più determinazione e mentalità. La partita sembra non sbloccarsi ma al 79′ Insigne, trovato da Milik ( entrato al posto di Mertens) incrocia sul secondo palo dove Dragowski non può far nulla, è 1-0. Il Napoli gestisce fino alla fine il vantaggio andando vicino al 2-0 con Zielinski, ma il polacco viene fermato dal portiere fiorentino. Finisce così, il Napoli ora si trova al secondo posto riconfermandosi l’anti-juve.