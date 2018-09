Monte di Procida, teppisti provocano danni per oltre 10.000 euro. Sfregiata anche la statua di S. Maria Assunta

Teppisti in azione a Monte di Procida dove, nel corso dell’ultimo fine settimana, sono stati causati danni per più di 10.000 euro. Giuseppe Pugliese, sindaco della città, ha denunciato gli atti di vandalismo. In poche ore è stato distrutto il quadro elettrico generale del campo sportivo con manomissione degli estintori, sono state distrutte due casette dell’acqua ed è stato danneggiato il Laboratorio dell’arte. Ma l’atto più riprovevole è stato lo sfregio della statua della patrona S. Maria Assunta posizionata sul belvedere di San Martino. Una statua alla quale i procidani sono estremamente legati e vederla violata per loro è stato un colpo al cuore. Il sindaco ha assicurato che si sta facendo tutto il possibile per rintracciare i colpevoli di questi gesti, utilizzando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza. Una volta identificati verranno perseguiti legalmente e condannati a risarcire i danni arrecati.