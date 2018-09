Monte Faito (Vico Equense). “Sembra che sia il Sindaco che il Presidente dell’Ente Parco Monti Lattari – afferma Pino De Vivo, legato alle tematiche ambientali e del Faito, sua seconda casa – cerchino di far sgomberare l’area al Faito chiamando in causa la Regione e Città Metropolitana.

Finalmente Tristano fa una nota e dice che quei detriti sono stati sversati lì “impropriamente” dimenticando di dire che c’è stata una segnalazione Protocollata al Comune di Vico Equense da Maggio 2018 dove viene riscontrato che nei cumuli di pietre sversate al Faito ci sono anche materiali di risulta, manufatti e amianto.

Forse per non fare allarmismo? Forse per essere cauto? Ci potrebbe pure stare, ma al Sig. Tristano Francesco dello Joio Ravallese ricordo che questo è accaduto ad Aprile e solo oggi ne parla, forse perché una giornalista del Roma si è interessata e non come la giornalista di Vico e altri che hanno avuto foto, video e spiegazioni, invece di fare dei riscontri hanno preferito tacere e accordare la stonatura.

Alla giornalista di Vico dico: ma che senso ha acquisire informazioni per poi non darle al publico? Se lei menziona Piazza Attiva che ha fatto la segnalazione protocollata come fa il publico a sapere di cosa lei sta parlando?

Ah già che stupido – conclude De Vivo – adesso ho capito, lei in pratica ha detto e non ha detto. Intanto attendiamo una fantomatica denuncia da parte dei Residenti Faito che stranamente tacciono, ma adesso che è arrivata sembra una nomina, forse arriverà un’altra stonatura accordata”.