Vico Equense. Il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha ringraziato, per la collaborazione istituzionale, Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV, l’ente regionale che si occupa del trasporto pubblico, per il prolungamento delle corse della funivia del Faito, nei giorni di sabato 29 e domenica 30 settembre, assicurate fino alle 19.30, in occasione della Festa di San Michele Arcangelo.

Due giorni di preghiera e intrattenimento, promossi da don Catello Malafronte, rettore del Santuario di San Michele Arcangelo. Stand con i prodotti della montagna, cibi tipici e spettacoli sono previsti nella zona del piazzale di San Michele e dell’Ostello della Gioventù. Il ricavato delle iniziative del week end a Faito, cui collaborano chef, artisti e volontari, sarà interamente devoluto per completare la ristrutturazione del Santuario. Il Cai, invece, si occuperà delle escursioni naturalistiche, che partiranno dal piazzale della funivia.

Quattro le messe che verranno celebrate nel santuario alle 10, alle 11, alle 12 e alle 17. Sabato prevista anche una messa celebrata da don Antonio D’Urso, della Comunità del Faito e una processione con l’effige di San Michele fino all’Ostello. A seguire una degustazione dei sapori della montagna e uno spettacolo di musica dal vivo di Franco e Lucia Staiano. Domenica alle 12 la messa è animata dalla Corale Polifonica della parrocchia di Sant’Antonio di Castellammare. A pranzo prevista la partecipazione dei “Cucinieri per casa”, gli chef Andrea Di Martino, Francesco Aiello e Giulio Riccio prepareranno un piatto tipico della montagna. A seguire spettacoli fino alle venti. Ad assicurare divertimento e risate saranno Alessandro Bolide di Made in Sud e la band degli Allerjia.