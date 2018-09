Monte Faito (Vico Equense). “Io (Ciro Cinque) insieme ad Angela Esposito, Eleonora Samà e Antonio Parlato vogliamo rassicurarvi sullo stato di custodia della nostra amata “maremma”.

Parlo di custodia perché abbiamo verificato con i nostri occhi che la cucciola e i suoi bimbi stanno bene ed è tenuta in uno spazio più che sufficiente in proporzione alla sua stazza…dunque non possiamo parlare né di detenzione né di altro, anche perché a nostro avviso è un ottimo canile gestito ottimamente.

Per motivi di imparzialità non abbiamo potuto fare foto. La mamma riposava con la sua prole ed era visibilmente disorientata. Faremo tutto ciò che è possibile pur di portarla via rispettando tutte le procedure.

Una buona notizia è che non ci sono stati altri accalappiamenti oltre alla maremma e suoi cuccioli”.