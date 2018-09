Moda Mare Positano al Duomo di Milano, la proposta di Francesco Parmigiani

Moda Mare Positano a Milano, la proposta di Francesco Parmigiani . Un’amico di Positano. Francesco viene qui in vacanza da oltre mezzo secolo e da oltre un decennio ci segue dalla Lombardia. Nella Camera di Commercio , dove ha lavorato, vuole portare avanti una bella proposta di questo evento che ha reso famosa la Costa d Amalfi nel mondo, lo spostiamo dalla Campania, come già è successo con Cartoons on the Bay, ma almeno continua ed in una delle capitali del mondo della moda d’ Europa.

“Gentile direttore di Positanonews Mi chiamo Francesco Parmigiani E sono da piu’ di 50 anni un fedele innamorato di Positano.

Ho iniziato ad andare in questa location paradisiaca a partire dai primi anni 60 e man mano che passavano gli anni ho sentito un’attaccamento a Positano molto forte che mi partiva dal cuore.

I suoi profumi inebrianti, i panorami mozzafiato, le montagne che sembrano tuffarsi in questo mare di un blu immenso, insieme ai suoi vicoletti contornati da boutique pieni di vestiti dai mille colori, si

Alternano negozi ricchi di opere in ceramica, i quali sembrano raccontare hai passanti ignari, la storia di questo paradiso naturale.

Un profumo di limoni e di molteplici ristoranti e pasticcerie

Avvolge l’aria ed i passanti che ne immortalano l’idilliaca infatuazione con mille e mille fotografie.

Come non innamorarsi di questi molteplici giochi di colori e di odori che ti accarezzano la mente ed il corpo,

Conducendoti per mano in un viaggio meraviglioso.

Ecco cosi m’innamorai di Positano e mi piacerebbe esserne il portavoce, umile di tale bellezza a chi non ha provato il fascino di questa location.

Ecco, questa e’ la mia umile idea di cittadino comune, che risiede nella altrettanto bella Lombardia

Da 21 anni.

Il mio sogno sarebbe, oltre a far conoscere le bellezze della Costiera Amalfitana, poter vedere sfilare nella splendida cornice di piazza Duomo a Milano, i meravigliosi capi d’abbigliamento di: Modamare Positano.

Sarei felice se prendeste in considerazione questa mia idea.” Abbiamo saputo che il dottor Pasquale De Martino di Casa Soriano ha proposto il signor Parmigiani come “Amico di Positano” al Comune , ci sentiamo di perorare anche noi questa causa, il suo entusiasmo è palpabile e dovunque parla bene di Positano , da mezzo secolo, e prima lo facevano i suoi genitori…