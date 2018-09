Mobilità sostenibile in Costiera Amalfitana. L’intervento del Presidente Abbac Agostino Ingenito

“Prendo atto con interesse che il Sindaco di Amalfi Daniele Milano abbia chiesto interventi in merito alla mobilità in Costiera Amalfitana ed evochi quanto da me proposto,con una lettera pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno la scorsa settimana, circa azioni di mobilità sostenibile e di un’area priva di traffico per salvaguardare l’eccezionale ecosistema. È ora di fare sinergia e lavorare ad un progetto integrato di mobilità sostenibile. É possibile farlo anche individuando risorse nella programmazione europea e con fondi Cipe. Serve una vera strategia e capire chi fa cosa e perché in un territorio che vive di troppo campanilismo e poco coordinamento intercomunale. Auspico che all’intervento di Amalfi seguono quelli delle altre istituzioni locali e regionali e si possa avviare subito un’attività operativa con un incontro che possa delegare su uno studio progettuale e convergenze. Amalfi proponga un tavolo di dialogo e confronto e si vada oltre il tradizionale lamentio di fine stagione. Sono in prima linea insieme agli operatori turistici e in sinergia con chi ha cuore le sorti del fragile ed eccezionale territorio della Costa d’Amalfi ma si deve andare oltre le posizioni formali e competenze variegate per un progetto condiviso e che rispetti le esigenze di difesa e valorizzazione del territorio, contro sovraffollamento, traffico e pratiche inquinanti e non sostenibili. Agostino Ingenito – operatore e rappresentante turistico Abbac e rete nazionale Turismo”