Mister Italia 2018, Nicola Savarese domani ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Domani Nicola Savarese, Mister Italia 2018, sarà a Pomeriggio Cinque. Il più bello d’Italia, selezionato a Trani durante il prestigioso concorso della Claudio Marastoni Communication, sarà ospite del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso. Dalle 16.30 in poi, il 31enne di Vico Equense arriverà sui nostri teleschermi su Canale Cinque. Un fitto programma attende Nicola Savarese domani a Milano: dopo la registrazione di un breve video all’interno di in una spa, Nicola sarà a pranzo insieme a “Barbarella Nazionale” e, probabilmente, con Belen. Poi, salto in studio a Cologno Monzese per la diretta.