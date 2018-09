La nuova Reginetta di Bellezza del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è Chiara Bertolini. Nella splendida location dell’Hotel La Palazzina di Velina di Castelnuovo Cilento è stata incoronata la nuova miss del Parco del Cilento. La 17enne di Casalvelino, ha sbaragliato la concorrenza conquistando l’attenta giuria presieduta da Lusy Pecoraro (Miss Parco 2017) e composta da Sofia Marilù Trimarco (Miss Cilento nel Mondo 2017), Gaia Zangari (Miss Dieta Mediterranea 2017), che da settimana prossima saranno alle prefinali di Miss Italia 2018 a Jesolo. Il gruppo di giudici era completato da Fabia Caputo (La Sirena del Golfo 2018), Francesca Agresta (Miss Curvy 2017), Vincenza Alessio (Presidente dello Staff del Castello Baronale Palamolla di Torraca) e di Franco Colella (Esperto del Settore Turistico Alberghiero).

La serata è stata densa di emozioni e dopo le sfide a colpi di sfilate, tra coloratissimi costumi da bagno ed elegantissimi abiti da sera, la kermesse si è chiusa con il trionfo Chiara, che tra lacrime di gioia ed euforia, ha condiviso questo magico momento con la propria famiglia cilentana, trapiantata a Vignola (Modena) per motivi di lavoro. “E’ qualcosa che non mi aspettavo assolutamente perché c’erano altre ragazze molto belle – dichiara la novella Miss – Sono felice di conquistare questo titolo,questa vittoria la dedico alla mia famiglia che mi sostiene sempre ed a tutte le Miss che alla fine mi hanno abbracciato. Erano già due anni che avevo deciso di fare questo concorso perché guardavo sempre le foto su internet e si vedeva che era ben organizzato ma per via dell’età ho preferito attendere . Vincerlo è per me, adesso, un sogno che si è realizzato. Questa corona lo so, è molto impegnativa ma cercherò di portarla con onore”.

Le altre fasce di rilievo del premio di bellezza, vedono tra le altre anche due ragazze della Costiera Amalfitana, che rispondono al nome di Ivanna Kost e Sissi Pinto: la prima, 16enne di Minori ha portato nella Divina la fascia di Miss Cilento nel Mondo 2018 e Miss Sorriso 2018, mentre la coetanea di Amalfi è Miss Benvenuti al Sud e Miss Cinema 2018. Seguono poi a ruota Maria Grazia Rossi 16 anni di Pagani (Miss Notti di Fine Estate 2018 e Miss Spot Tv 2018), Fabiola Longo di Capaccio Paestum 18 anni (Miss Eleganza 2018), Raffaela Vela 15 anni di Napoli (Miss Bellezza Latina 2018 e Miss Sport Fashion 2018), Giovanna Guzzo 16 anni di Novi Velia (Miss Lino’s Production 2018 e Miss Spettacolo 2018), Martina Zullo 18 anni di Giffoni Valle Piana (Miss Vita da Miss 2018 e Miss Lato B 2018), Greta Garofalo 16 anni di Pontecagnano (Miss Teenager 2018), Sabrina Maffia 15 anni di Velina (Miss La Palazzina 2018).

La serata finale del Concorso è stata brillantemente condotta dalla bellissima Ilaria Cennamo, già Miss Parco del Cilento 2016 ed ai nastri di partenza per una futura carriera cinematografica, visto che è stata parte del cast di “Wine to Love”, recitando a fianco di attori del calibro di Ornella Muti, Michele Venitucci e Domenico Fortunato e qualificata dalla magnifica voce della cantautrice Veronica Di Nocera.

“E’ stata una bella sfilata ed una serata stupenda in tutti i sensi – dichiara con vanto il padre della manifestazione Lino Miraldi – siamo molto felici per Sofia e Gaia che la prossima settimana partiranno per le prefinali di Miss Italia a Jesolo. E’ stato un tour estenuante ma allo stesso tempo entusiasmante. Miss Parco ha pienamente realizzato gli intenti e gli obiettivi che mi ero prefissato, il bilancio è positivo. La nuova Miss mi ricorda tanto Martina Colombari comunque, il livello delle finaliste è stato buono . Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo Staff dell’ Hotel La Palazzina che non ci ha fatto mancare nulla ed al mio Staff super professionale. Miss Parco del Cilento avrà prima di fine anno, come negli ultimi anni, una appendice nella quale eleggeremo Miss Dieta Mediterranea 2018″.