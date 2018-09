Minori, Costiera amalfitana . E’ stata una serata per molti aspetti speciale, quella regalata agli spettatori dallo scrittore Domenico Notari, ieri sera a Minori che, partecipando alle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista”, ha portato in scena il recital “Come nacque il primo racconto dell’uomo”, tra musiche, canto e letture di brani di classici. Notari, salernitano, scrittore di lungo corso, curatore di un laboratorio di scrittura creativa a Salerno e attualmente in libreria con “9. La rabbia del rivale (Castelvecchi), ha incantato il pubblico con il suo racconto di come gli uomini possono salvarsi la vita narrando storie. Del valore che ha la scrittura nella vita di ognuno di noi, del suo potere terapeutico e dell’importanza che ha nelle nostre esistenze l’essere parte di una sceneggiatura, dove si alternano suspence, climax e colpi di scena. Accanto a lui, il duo di musicisti minoresi Vincenzo di Lieto (corno) e Marta Imparato (clarinetto), il canto di Enza Giannattasio e le letture di Franco Maggio. Al termine dello spettacolo Notari è stato omaggiato dei consueti infradito, simbolo dello Spiaggismo e si è soffermato per il firma copie del suo romanzo. Per gli spiaggisti si è trattata di una serata diversa dal solito, anche se il movimento creato dallo scrittore-architetto Christian De Iuliis, ha intenzione di virare sempre di più verso questa dimensione artistica fatta di quiete emozioni e di singolari suggestioni. Soddisfazione anche per il maestro Nico D’Auria, simbolo del movimento che si è complimentato amichevolmente con Notari che si è detto felice del successo ottenuto, auspicando di tornare ancora a Minori per parlare di storie o, magari, del suo ultimo libro.

Le Giornate dell’orgoglio Spiaggista si concluderanno questa sera con il Gran Galà Spiaggista, alle 20.30 sul lungomare California. Ospite lo chansonnier Orazio d’Amalfi. Ci saranno le premiazioni dei premi “Spiaggino d’oro” e “Antispiaggino d’oro”, collegamenti in diretta con i “Minoresi nel mondo” e la famosa cerimonia della “Chiusura della porta del lungomare” che metterà ufficialmente fine all’estate 2018.