Minori. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale che anche quest’anno, per il quinto consecutivo, vede il giovane mosaicista minorese Simone Civale presente allo Spoleto Art Festival Art in the City 2018, manifestazione artistico-culturale di livello internazionale che si tiene nella bella città d’arte umbra, dal 28 settembre all’1 ottobre nello spazio espositivo alla Dimora Storica Sansi, allestito dall’associazione CostieraArte a cura di Silvio Amato, Antonio Perotti e coadiuvati da Adele Filomena e da quest’anno dalla Curatrice d’Arte Anna Criscuoli. L’opera di Civale che sarà esposta è intitola “Rex”, un mosaico in ceramica che raffigura il celebre pastore tedesco mentre corre su un prato verde, forse una corsa gioviale e spensierata verso il futuro.

-“Frammenti

Piccoli quadrelli

Pietre vetro conchiglie

Ciascuno con la sua storia si sommano

Oro pietre preziose ne fanno gioiello

Mani tenaci spezzano, ne fanno forma

Opera paziente degna delle muse

Mosaico”-.

Questa e la recensione che la Curatrice Criscuoli fa ai lavori del mosaicista Simone.

Simone Civale, artista nel campo del mosaico in ceramica, nasce nel 1986, vive a Minori ed ha frequentato l’Istituto Statale D’Arte F. Menna di Salerno; nel 2003 ha conseguito la qualifica di Maestro d’Arte e nel 2005 si è diplomato in Arte della Ceramica con il punteggio di 96/100. Dal 2006 al 2011 ha collaborato con il Prof. Vittorio Mansi alla realizzazione di alcuni mosaici in ceramica. Fu proprio il Prof. Mansi a trasmettere e a guidare il giovane Simone nella tecnica del mosaico. Nel luglio 2013 inaugurò a Minori la sua prima Mostra d’Arte Musiva. Nel 2014 realizzò un mosaico pavimentale in marmo policromo per la Chiesa di San Giacomo a Platea in Maiori. Nel 2017 realizzò un mosaico parietale in ceramica, raffigurante San Giovanni Battista, per la Chiesa di San Giovanni Battista nella frazione di Polvica in Tramonti. Partecipa a numerose collettive ed eventi importanti in tutta Italia, come lo Spoleto Festival Art e Arte Salerno.