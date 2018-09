Minori e la qualità della vita

Minori in Costiera amalfitana vanta la fibra ottica, la banda larga (non è un gruppo di musicanti o di persone di malaffare), il testamento biologico. Vanta l’attuazione della carta d’identità elettronica: Ma non riceve i segnali RAI per molte ore al giorno; registra la buona balneazione del mare a singhiozzo; è stata insignita dell’onore del penultimo posto per sicurezza e vivibilità ed altro da approfondite indagini.

E non garantisce, particolarmente per via Roma, via Strada Nuova o Gatto, via Torre Paradiso e dintorni e spesso anche per via Vittorio Emanuele, la qualità dell’aria da respirare, la vivibilità. Quest’aria entra direttamente nei polmoni di chi risiede nelle zone succitate (il Comune di Minori non distribuisce mascherine filtranti); entra per la porta, la finestra un puzzo di gas di scarico (le auto sostano, in attesa di ripartire, con i motori accesi) da uccidere.

E non ci lamentiamo dei problemi respiratori, delle crisi nervose, dei tumori conseguenti,.

Tanto non c’è un amministratore che risiede da quelle parti.

Gaspare Apicella