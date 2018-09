Minori, la campagna elettorale per il 2019 è già aperta. Ecco il manifesto di Fratellanza Minorese

Tra i comuni della Costiera Amalfitana che andranno al voto per le amministrative 2019, a Minori già si respira il clima di campagna elettorale, con le forze politiche che iniziano già a scaldare i motori. Il primo a far arroventare l’ambiente della Città del Gusto è Antonio Cioffi: il Capogruppo di Fratellanza Minorese in consiglio comunale, con un manifesto affisso in giornata attacca a testa bassa le forze politiche avversarie. Ecco il manifesto del gruppo consiliare dal titolo “Squillino le trombe: è aperta la campagna elettorale 2019”:

“Dall’inizio dell’estate assistiamo sui social e sulle testate online locali ad uno spettacolo teatrale gratuito, che a molti fa sorridere, ma al gruppo politico, da me rappresentato, fa soltanto tanta compassione. Il duello verbale Reale-Mormile, che ci ha accompagnato come leitmotiv in questi mesi estivi, è soltanto un piccolo assaggio di cosa ci aspetterà a maggio/giugno 2019.” Scrive il Cioffi con sicurezza nel suo scritto, rincarando la dose in seguito anche per i “colleghi” di consiglio:

“La presenza costante del Sindaco ad ogni piccolo evento religioso, una “strana” accondiscendenza per quanto riguarda la petizione per il calcetto (positiva in questo caso), comunicati stampa a cadenza settimanale su sanità e turismo, sul rilancio del progetto bretella-parcheggi e un cambiamento della sua figura più docile ed indulgente ci fanno intendere che la campagna elettorale sia iniziata. Dall’altra parte abbiamo un personaggio sempre all’attacco, con una sete di potere spaventosa,(….)Segnalazioni ed esposti alla Procura sono il suo pane quotidiano, ma le proposte? Concreti suggerimenti oltre alla demagogia? Niente.“

Il manifesto termina con un impegno e un appello del gruppo politico: (..)I nostri impegni prevedono l’elaborazione di un programma elettorale credibile da rendere pubblico prima di dicembre e la ricerca costante di sostenitori, futuri consiglieri e magari un candidato sindaco in grado di unire le molteplici voci della comunità e sostenuto dalla forza del nostro gruppo politico, nato nel 2014 con l’obiettivo di lasciare un segno nella storia del paese”.