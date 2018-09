Stupore e suggestione, ieri (Giovedi) a Minori per la visita Pastafariale della Pappessa Scialatella piccante al secolo Emanuela Marmo alla comunità Spiaggista che in questa settimana sta celebrando il tradizionale evento delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista”. Chiamata a “pennedire” gli animatori del movimento spiaggista Christian De Iuliis e Nico D’Auria, la massima autorità della Chiesta Pastafariana (quasi 30000 adepti in Italia) è giunta da Sarno dove vive, accompagnata da un chiribirro (una sorta di chierichetto) e puntualissima alle 20.30 ha dato inizio al rito liturgico a base di frittata di spaghetti e aspersione di birra. Il pubblico, numeroso, ha seguito con attenzione la cerimonia partecipando attivamente. “La pancia unisce più di ogni cosa la gente ed è a tavola che le persone condividono più facilmente le emozioni” ha detto la Pappessa in una sorta di omelia; gli spiaggisti l’hanno omaggiata con alcuni doni tra i quali i tradizionali infradito e un’opera realizzata dall’artista Marco Fusco di “Fes” ceramiche. La Pappessa ha donato alcune tavole in acquaforte che illustrano i “condimenti” della Chiesa Pastafariana. Il tutto accompagnato dalle note della GOS (Giovane Orchestra Spiaggista) diretta dal maestro Vincenzo Di Lieto. La Pappessa si è detta soddisfatta della visita “per la prima volta” ha spiegato “ho potuto parlare ad una generazione più adulta che di solito non fa parte del nostro pubblico“.

Le “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2018 proseguono con gli ultimi due appuntamenti: Sabato 8, il recital “Come salvarsi la vita narrando” dello scrittore salernitano Domenico Notari e con la serata conclusiva prevista per Domenica 9 sempre sul lungomare di Minori quando si assegneranno i premi “Spiaggino d’oro” e “Antispiaggino d’oro”.