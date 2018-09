Si è conclusa Domenica sera l’ottava edizione delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2018 organizzate a Minori dal movimento Spiaggista ideato, oramai quasi 10 anni fa, dall’architetto- scrittore Christian De Iuliis.

Serata magica quella conclusiva, allietata dallo spettacolo musicale dello chansonnier Orazio D’Amalfi. A vincere l’ambito premio dello “Spiaggino d’oro” è stato Giuseppe Staiano bagnino dello storico stabilimento balneare “Tonino o’beach” situato sulla spiaggia di Amalfi, mentre il premio “Antispiaggino d’oro” è stato assegnato sia alla gatta Marina, adottata da tutto il lungomare di Minori, che al raggiante Baldassarre Esposito, che pur non recandosi al mare da tanti anni, ha dichiarato di “amare il mare”; ricevendo il premio del ceramista Marco Fusco, Esposito si è detto commosso del riconoscimento e ha ricordato il suo amore per il presepe e per la banda musicale del paese della quale è indispensabile componente da ben mezzo secolo. Assegnati anche i premi della Grande Lotteria Spiaggista: l’odontoiatra Salvatore Sammarco ha vinto il quadro “Infinito” del medico-pittore Antonio Daponte mentre la fede spiaggista in argento, del maestro Orafo Luigi Truono, se l’è aggiudicata una delle titolari del “Tonino o’beach”.

Gli Spiaggisti hanno pure consegnato simbolicamente il loro manifesto culturale in una busta chiusa ad un finto astronauta (il valido attore Gaetano Di Lieto), con il desiderio di farlo arrivare nello spazio, consegnandolo “brevi manu” agli alieni, nella speranza che ne colgano, almeno loro, il senso più profondo.

Suggestivi anche i collegamenti via Skype: con Dario Mormile, minorese, emigrato due volte per lavoro, in Spagna, precisamente a Cadice da dove ha raccontato alcune differenze tra il mondo balneare spagnolo e quello italiano, e la diretta con il ristorante “La Fenice” di Belluno del candidato spiaggista Angelo Di Lieto, dove un gruppo di “Minoresi nel mondo”, guidato dal suo presidente Roberto Buonocore si era radunato proprio per seguire la serata, trasmessa via streaming sulla pagina Fb del movimento.

Alla fine, sul brindisi di fine estate che sanciva la tradizionale cerimonia di “Chiusura della porta del lungomare”, il maestro Nico D’Auria ha speso parole di congedo nei confronti di tutti gli ospiti che quest’estate hanno scelto Minori e la costa d’Amalfi per le proprie vacanze. Discorso siginificativo e toccante che ha chiuso l’edizione senza dubbio più riuscita delle “Giornate spiaggiste”, sia per la qualità degli ospiti che per la quantità di pubblico presente che in ognuna della quattro serate ha seguito la manifestazione. E, come da tradizione, sulle note di “Gente di mare” inno storico degli spiaggisti, tutti si sono formulati l’augurio di rivedersi, puntuali, la prossima estate.