Minori: concerto nella scenografica Torre

“Azzeccata iniziativa” quella messa in essere dalla associazione PROLOCO di Minori: organizzare concerti di musica classica e leggera nella piazzetta antistante la chiesa di San Michele del villaggio Torre,. affacciata sul mare.

Per raggiungere il sito basta salire un centinaio di agevoli scalini (il cui camminamento continua verso il corso principale della vicina Maiori) oppure (cosa più praticabile) approfittare del servizio di collegamento interno che, con un pullmino, prima fa

il giro dei villaggi minoresi e poi approda aTORRE

Mercoledi sera c’è stato il pienone con il SUNSET CONCERT di “musica rediviva” offerto dalls Hungarian Ensemble of ancient music: il pubblico ha approvato in pieno il tutto: il concerto, la passeggiata, il panorama e l’organizzazione della sempre attiva Prolo di Minori cui va il merito di aver saputo realizzare ( un plauso particolare a Michele Ruocco) il tanto frequentato “sentiero dei limoni”

.