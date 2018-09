MIGRANTI NASCOSTI SU UNA NAVE PROVENIENTE DA TUNISI E DIRETTA A SALERNO

Nella stiva della motonave “Catania”, proveniente da Tunisi e diretta a Salerno, otto migranti sono stati trovati dalla Polizia di Stato. Infatti, le forze dell’ordine erano salite a bordo durante la sosta della nave a Palermo. A dare la notizia è La Città.

In particolare, si sa che la motonave trasportava 903 passeggeri e 236 veicoli. I migranti erano nascosti in semirimorchi. Questi, avevano i teloni di copertura del carico tagliati, cosa che ha insospettito gli agenti. Gli extracomunitari, inoltre, erano tutti maschi tra i 18 e i 40 anni. Infine, dopo l’identificazione sono stati affidati alla security della nave per essere riportati nel Paese di provenienza.

