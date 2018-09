Metrò, a Napoli un cantiere in piazza Plebiscito: «I lavori della Linea 6 dureranno un anno»

Arrivano gru e operai in piazza del Plebiscito, dove dalla prossima settimana si aprirà il cantiere della metropolitana Linea 6. Lavori per oltre un anno – 14 mesi per la precisione – che interesseranno la parte destra della piazza, sul lato della Prefettura di Napoli, da fare necessariamente entro il 2019, altrimenti si rischia di perdere i fondi europei. L’intervento riguarderà in particolare la zona tra l’area dell’emiciclo, in corrispondenza di piazzetta Carolina, fino all’altezza della prima statua equestre che si trova al centro, procedendo poi lungo l’asse che costeggia il Palazzo di Governo. Un’area che parte praticamente a ridosso dei porticati oggetto del bando di riqualificazione, frutto della collaborazione di più enti, tra cui la Prefettura e il Comune, che dovrebbe essere avviato entro fine anno. Nonché dove si tengono periodicamente concerti ed eventi – memorabili quelli di Pino Daniele e Elton John, che richiamarono in piazza oltre 200mila persone – con i palchi allestiti proprio al centro tra le due statue equestri, con l’area circostante occupata dai camper dei camerini e quella retrostante dell’emiciclo lasciata normalmente libera per motivi di sicurezza. L’avvio del cantiere del metrò è previsto per lunedì. «Si tratta di un’opera che era prevista – spiegano dal Comune – che utilizzerà i manufatti dell’ex linea tranviaria leggera (Ltr) del ’90 sotterranea. Sui concerti, si dovrà tenere conto del cantiere, che sarà contenuto».

IL CANTIERE

L’opera si rende necessaria per realizzare la camera di ventilazione in piazza del Plebiscito, che serve la tratta Chiaia-Municipio della metropolitana Linea 6. I lavori saranno all’interno dell’area pedonale, quindi non sulla strada dove circolano le auto, che resterà aperta. Ci sarà comunque un impatto sul traffico a causa del via vai degli automezzi in entrata e uscita dal cantiere che sarà regolato dagli operai con le bandierine. «Si tratta di lavori indifferibili e obbligatori per motivi di sicurezza», fa sapere Ansaldo Sts. Il via libera all’opera è arrivato martedì nella conferenza dei servizi del Comune, dopo l’ultimo sopralluogo tecnico che si è tenuto il 30 agosto.

IL MATTINO