Meteo, ultimo week end d’estate: dalla prossima settimana temperature in picchiata e neve sulle Alpi

Per il meteo (ma non solo) questo è l’ultimo week end d’estate del 2018. In tutti i sensi. Se tra sabato e domenica resisterà su gran parte dell’Italia il sole con temperature alte e gradevoli, dalla prossima settimana le condizioni meteo potrebbero cambiare radicalmente e mettere fine a quella che è stata definita estate settembrina.

Nel week end le temperature resteranno oltre la media stagionale, con il termometro che potrà ancora raggiungere o di poco superare la soglia dei 30 gradi, quando in questo periodo dell’anno dovremmo averne 25-27 al massimo. Da venerdì 21 però arriverà l’autunno grazie a una forte perturbazione in arrivo caleranno bruscamente le temperature. Dal 21 e per tutto il weekend del 22/23 Settembre, ma forse anche per i giorni successivi, un ciclone, figlio della depressione permanente d’Islanda, si insedierà nei pressi della Sardegna. Le nubi e le precipitazioni che ruoteranno attorno al suo occhio colpiranno indistintamente gran parte dell’Italia, a partire dalla Sardegna e dal Nordovest per poi estendersi al Nordest, al Centro, e infine anche al Sud.

Un crollo brusco di temperature dovuto anche ai forti venti che faranno calare la colonnina di mercurio di 10-15 gradi. Sulle Alpi, oltre i 1700 metri, potrebbe anche tornare la neve.