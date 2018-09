Meta, Tito e la rinuncia alla ricandidatura: presto incontro con vertici maggioranza

Ha suscitato molto scalpore la dichiarazione che qualche giorno fa ha pubblicato tramite il proprio profilo Facebook il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, circa la possibilità di non ricandidarsi alle prossime elezioni. Questo era stato il post: “Grazie a tutti voi, vi saluto in questo modo,ringraziandovi dell’opportunità che mi avete dato servire il mio paese è stato un onore. L’anno prossimo ci saranno elezioni non so se ci sarò adesso vi dico solo grazie dell’affetto che mi avete dimostrato.Giuseppe Tito Sindaco del Popolo”.

Parole che avevano il sapore di congedo dal ruolo che ricopre dal 2014 e che è sorprende un po’ tutti: solo qualche mese fa, infatti, Tito aveva annunciato l’intenzione di ricandidarsi.

Quello che ora però pare certo è che tutti i suoi collaboratori più fedeli stanno cercando di convincerlo a continuare sulla propria strada. Si palesa l’ipotesi di un incontro con i vertici della maggioranza per stabilire definitivamente il da farsi. Intanto, molti cittadini di Meta stanno appoggiando il sindaco e lo spronano a continuare.