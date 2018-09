Meta Sorrento la colf /ladra ieri il processo a una donna dell’ Ucraina si è portata via oro, soldi e gioielli per un valore di circa 20.000 euro.

Ne ha parlato Salvatore Dare oggi su Metropolis Ieri mattina davanti al giudice monocratico l’udienza chiave del processo alla presunta colf-ladra. A raccontare la sua versione è stata proprio la professoressa che con una punta di rabbia ha provato a ricostruire quei due mesi di follia. Tutto comincia nel 2014, quando la docente, 50enne sposata e madre di due bambini, decide di cercare aiuto per le faccende di casa. « E’ stato l’inizio della fine».

«Ho scoperto che mancavano gli orologi di mio marito, gli oggetti d’oro e addirittura anche 6.000 euro in sterline che avevamo in casa». «Si è portata via persino l’anello che mi ha regalato mia madre. Signor giudice – le parole della donna – il danno economico è stato di circa 20.000 euro complessivi, quello affettivo è inestimabile ». «Inizialmente ha anche ammesso di aver portato via degli oggetti, ma a fine luglio è sparita nel nulla.

E così ho deciso di denunciare tutto ai carabinieri». Una parte dei gioielli trafugati sarebbero stati rivenduti – secondo il racconto della vittima – a un compro-oro della penisola sorrentina. «I carabinieri hanno trovato solo due anellini, il resto era già stato fuso in cambio di denaro». Il racconto del passato che si intreccia con le paure di oggi.

«Da 4 anni vivo nel terrore di subire altri furti» le parole della vittima che a fatica trattiene la rabbia davanti al giudice. L’imputata ha anche provato a chiudere la storia con una proposta di risarcimento di 3.000 euro durante l’udienza andata in scena ieri mattina. Ma il processo è partito