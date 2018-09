Meta Sorrento fuochi d’artificio. Claudio d’ Esposito WWF “Mille euro al minuto per inquinare il mare e l’aria”. Si parla di 35.000 euro per lo spettacolo pirotecnico per la Madonna del Lauro dell’amministrazione di Peppe Tito , applausi per lo show, ma c’è chi riflette sui fuochi d’artificio che inquinano aria, mare, spaventano animali e i soldi , secondo gli ambientalisti, sarebbero stati meglio spesi per piantare gli alberi.

un tempo correvo anche io a vedere e fotografare tali “spettacoli pirotecnici” … era quasi un evento quando c’era il “fuoco a mare”!!! Poi ho capito l’enorme danno prodotto da tali “attrattive” … inflazionate e obsolete nella nostra penisola sorrentina. Si spara per ogni occasione e ovunque. Ormai è una gara “a chi spara più a lungo” e spende di più. Sto segnando su di un calendario i giorni SENZA fuochi d’artificio durante l’intera estate … sono davvero pochi!!! L’anno scorso prese fuoco una intera montagna (S.Maria del Castello e Faito) che bruciò per giorni e giorni a causa dei fuochi di Positano … ma la “storia degli incendi” pare sia già “acqua passata”. Oltre all’enorme disturbo alla fauna (non solo cani e gatti, ma anche uccelli e pipistrelli) nessuno pensa al devastante inquinamento atmosferico e, per ricaduta, del mare … che in tanti dicono di voler “salvare” … ma … evidentemente … solo dopo la festa???