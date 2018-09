Meta di Sorrento ci ha lasciato Anna De Martino vedova De Lucia

A darne il triste annuncio sono i figli Luigi, Giovanni, Roberto, Daniele, Teresa, Rosa e Giuseppe, le nuore, il genero, gli adorati nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’Estinta in via del Lauro, 68, domani, domenica 30 settembre, alle ore 14:45 per la Basilica di Santa Maria del Lauro.

