Meta, il sindaco Tito a sorpresa: “Grazie a tutti, alle elezioni non so se ci sarò”

Un messaggio che ha spaventato tanti cittadini di Meta di Sorrento. Il sindaco Giuseppe Tito ha pubblicato nella giornata di sabato un post su Facebook con il quale difatti annuncia che la sua presenza alle prossime elezioni comunali è in forte dubbio. Ecco il messaggio completo:

“Grazie a tutti voi, vi saluto in questo modo,ringraziandovi dell’opportunità che mi avete dato servire il mio paese è stato un onore. L’anno prossimo ci saranno elezioni non so se ci sarò adesso vi dico solo grazie dell’affetto che mi avete dimostrato.Giuseppe Tito Sindaco del Popolo”.

Un post che sa di “congedo” dal ruolo che ricopre dal 2014 e che è sorprende un po’ tutti: solo qualche mese fa, infatti, Tito aveva annunciato l’intenzione di ricandidarsi. Probabile che sia stato decisivo il processo che è ancora in corso e che vede il sindaco di Meta indagato per corruzione. Tantissimi i commenti delle persone che si dicono fedeli al suo operato.