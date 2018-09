Meta. Ritorna il senzatetto allontanato pochi giorni fa. E’ lui che compie atti vandalici la mattina?

Meta. Solo pochi giorni fa i Carabinieri avevano sfrattato un senzatetto che aveva eletto la sua dimora nei pressi della spiaggia, dove tempo fa è stata collocata la rete che delimita il confine tra la parte a rischio caduta massi e l’area parcheggio. L’uomo si era accampato in quella zona da circa due mesi posizionando anche dei materassi. Le forze dell’ordine avevano ripulito la zona allontanando il senzatetto ma l’operazione sembra non essere andata a buon fine in quanto l’uomo è ritornato nello stesso punto, portando anche degli scatoli di cartone e ricostruendo la sua “abitazione” dove dorme durante la notte mentre la sera si trattiene sulla spiaggia bevendo una birra e facendo un bagno. Alle 7.30 circa del mattino si allontana per fare poi ritorno verso le 19.00. Non sappiamo se si tratti dello stesso uomo che fu segnalato tempo fa perché, salendo dalla spiaggia, era solito raccogliere delle bottiglie di vetro dai cestini dell’immondizia per gettarli verso gli stabilimenti mettendo a rischio l’incolumità delle persone, ma non possiamo escludere che si stia parlando della stessa persona. A tal proposito è proprio di oggi una segnalazione sui social che riguarda ancora il fantomatico uomo dalla maglia rossa che questa volta, invece di lanciare le bottiglie, si è scagliato violentemente contro le transenne che si trovano nei pressi della Madonnina abbattendole con dei calci. I cittadini cominciano ad essere seriamente preoccupati e temono che, prima o poi, possa far del male a qualcuno. Si spera che al più presto vengano presi dei provvedimenti cercando anche di aiutare quest’uomo che sicuramente è affetto da problemi psichici ed ha bisogno di un sostegno.