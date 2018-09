Meta l’insostenibile leggerezza dell’Essere alla Conca. Le linguine agli agrumi e gamberetti sotto la luna. E’ uno dei posti più gettonati del mondo, “La Conca” di Antonio Cafiero. Un uomo “super partes”, Antonio Cafiero è Antonio Cafiero e la sua “Conca terapia” di giorno, diventa il luogo più romantico che vi sia..

La cena alla Conca è qualcosa di superlativo ed indescrivibile. L’insostenibile leggerezza dell’Essere , un libro che abbiamo amato, forse è stato scritto pensando a questo posto. Il Castello di Praga, come il rifugio a “La Conca” e le linguine agli agrumi e gamberetti sotto la luna sono una poesia d’amore puro per il buono e per il bello che questa Terra delle Sirene, da Amalfi a Sorrento, ci da con tanta generosità..