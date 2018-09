Abbastanza singolare quanto accaduto stamane a Meta di Sorrento, precisamente dove c’è la rete che delimita il confine tra la parte a rischio caduta massi e l’area parcheggio, dove dei carabinieri sono intervenuti all’improvviso per rimuovere l’alloggio di un senzatetto che si era posizionato dietro quella rete, che vi mostriamo nella fotogallery, accampatosi lì da un paio di mesi mediante il posizionamento di materassi, quasi a costruirsi un alloggio tutto per sè. I gendarmi sono intervenuti per togliere l’alloggio abusivo dietro la rete, sfrattandolo e pulendo l’area nei dintorni. Il senzatetto era solito andarsi a bere una birra sulla spiaggia adiacente e dubito desse fastidio a qualcuno, ma stasera si ritroverà una brutta sorpresa, rimamendo senza “casa”.

di 3 Galleria fotografica Senzatetto