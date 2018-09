A Meta una app sperimentale per gestire i pasti della mensa scolastica

Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole. A Meta inizia un servizio sperimentale, denominato Telemoney, che dovrebbe rendere la vita più semplice ai genitori. In pratica si parla di una gestione automatizzata delle prenotazioni dei pasti che andrà a sostituire gli attuali ticket cartacei. Ma vediamo qual è la grande novità che porta con sé questo innovativo servizio. In pratica per gli alunni iscritti al servizio ci sarà la prenotazione automatica per ogni giorno dei pasti. Nel caso in cui il bambino dovesse essere assente al genitore basterà segnalare la disdetta dalle ore 18 del giorno precedente alle ore 9 del giorno in cui è prevista l’assenza. La disdetta potrà essere fatta con una telefonata, senza costi aggiunti, al centro servizi Telemoney oppure collegandosi attraverso all’app. Un servizio che si preannuncia di facile utilizzo e molto utile per gestire in modo rapido e veloce l’incombenza dei pasti degli alunni.