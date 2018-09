Ancora disagi causati dal senzatetto che si trova a Meta di Sorrento, nei pressi della spiaggia di Alimuri. Questa volta, come raccontatoci da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe compiuto altri atti vandalici e avrebbe persino tentato di aggredire una donna anziana: quest’ultima si è trovata bloccata in casa con tre nipotini poiché minacciata dal senzatetto che soffre sicuramente di problemi psichici. La donna si è trovata costretta ad avvertire i Carabinieri. Non contento, ha lanciato via la segnaletica stradale (vedi foto). Una situazione che ormai non è più sotto controllo e che deve essere risolta quanto prima. Ricordiamo che l’uomo dorme e soggiorno, per così dire, proprio nei pressi della spiaggia.