Meta, abitazione abusiva innalzata in due giorni: scattano le denunce

Continua la lotta all’abusivismo in Penisola Sorrentina. Questa volta i Carabinieri forestali di Castellammare di Stabia hanno scoperto un’abitazione abusiva innalzata in appena due giorni a Meta di Sorrento, per la precisione tra le frazioni di Alberi e Arola. Decisiva anche questa volta la segnalazione del WWF Terre del Tirreno: era stata segnalata, infatti, la realizzazione di un sentiero apparentemente non a norma che portava ad un terreno privato. Per la realizzazione dello stesso erano stati esportati degli alberi e delle rocce.

Visto che la lavorazione sopracitata è stata effettuata in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e soprattutto è una zona ad alto rischio idrogeologico, senza alcuna autorizzazione, i Carabinieri hanno deciso di porre sotto sequestro l’area. Il WWF Terre del Tirreno ha così commentato: “Ci troviamo in presenza di un vero e proprio ecomostro, probabilmente destinato a franare e a travolgere il borgo collinare di Alberi. In alcune località della penisola Sorrentina l’abusivismo sembra essere ancora all’anno zero: segno della presenza di chi non esita violentare la natura e a sfregiare il paesaggio pur di costruire”.