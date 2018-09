Mercoledì di coppa per Sorrento e San Vito Positano

Impegno infrasettimanale per i rossoneri di mister Guarracino, impegnati questo pomeriggio allo stadio “Italia” alle ore 16 contro il Nola per il primo turno di Coppa Italia serie D in gara unica. La squadra costiera dopo l’ottimo pareggio rimediato sul campo del Cerignola, si appresta ad affrontare i bianconeri di mister Liquidato, che saranno nuovamente di scena allo stadio Italia domenica 30 per il match valevole per la terza giornata del campionato di Serie D.

Per quanto riguarda il San Vito Positano, i giallorossi di mister Macera saranno impegnati sempre nel pomeriggio, alle 15.30, allo stadio “De Sica” di Montepertuso contro l’Agropoli nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza, sempre in gara unica.

Per il San Vito avversario piuttosto ostico considerando che la squadra Cilentana è sicuramente una delle principali candidate al salto di categoria, sfiorato lo scorso campionato, quando perse lo spareggio promozione al Partenio di Avellino proprio contro il Sorrento di Guarracino.