Matteo Calcagnile è il nuovo capitano della Compagnia Carabinieri Comune di Sapri. Prende il posto di Michele Zitiello verso la Città di Genova.

Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno – Diocesi di Roma – Diocesi di Genova – Diocesi di Napoli – Diocesi di Caserta – Diocesi di Caltanissetta.

Il cordiale benvenuto e la stima al nuovo capitano dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni) di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca quale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri oltre designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Gesuita Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” onorando anche la Croce del Santo Sepolcro di Gerusalemme insieme all’Ostensorio della Prima Comunione “Corpo di Cristo Gesù”.

Quindi avvenuto Cambio al vertice con il passaggio di consegne alla compagnia carabinieri di Sapri.

Matteo Calcagnile è il nuovo Capitano della Compagnia Carabinieri di Sapri. Prende il posto di Michele Zitiello di cui arrivano gli auguri dal Nob. Cav. Attilio De Lisa per il nuovo incarico, che dal prossimo 20 settembre sarà alla guida della Compagnia di Genova Centro in Liguria dopo tre anni trascorsi in riva al Golfo di Policastro.

Calcagnile ha 28 anni, è romano e proviene dalla Compagnia Carabinieri di Gela, in Sicilia. E’ alla sua prima esperienza alla guida di una Compagnia.

“Il primo impatto con Sapri è stato molto positivo – ha detto in conferenza stampa ieri mattina – spero di continuare il buon lavoro del Capitano Zitiello”.

Dal canto suo l’ufficiale casertano ha ringraziato tutti per i tre anni trascorsi. “Sono volati, ma grazie ad una squadra di uomini competente e affiatata abbiamo svolto un buon lavoro. Grazie per il supporto anche alla stampa locale e ai cittadini di tutto il comprensorio”.

Infine il Nob. Cav. Attilio De Lisa da buoin cattolico cristiano praticante di cui anche Referente del Parroco presso gli uffici diocesani,la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.