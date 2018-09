Matrimonio per Valeria Ciarambino ad Agnone Cilento testimone Luigi Di Maio M5S diretta e foto grazie a Giovanni Farzati il nostro “cronista scalzo”, giornalista senza frontiere, che segue , con la bicicletta o senza, Positanonews dal Cilento da un decennio –

Valeria Ciarambino è ad Agnone Cilento ( Salerno ) per sposare Domenico Migliorini, nella chiesa della Madonna del Carmine. La candidata alla presidente della Regione Campania per il Movimento Cinque Stelle fondato da Peppe Grillo ha scelto davvero un posto suggestivo e spirituale a segnalarci e seguirci in diretta il nostro FArzati .

Gli ospiti

Il banchetto nuziale, invece, è stato organizzato a Punta Licosa a Castellabbate oltre il il vicepremier Luigi Di Maio che farà da testimone e poi i ministri 5 Stelle Giulia Grillo e Sergio Costa. Non è escluso che possa prender parte alla cerimonia anche il Presidente della Camera, Roberto Fico.

La diretta di Annamaria Milo segnalataci da Farzati che ringraziamo auguri agli sposi da Positanonews.it