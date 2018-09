Massa Lubrense è stata inserita nell’Unesco nella Città Metropolitana di Napoli

Massa Lubrense, il comune di circa 15.000 abitanti confinante con Sorrento, è stato inserito ufficialmente nella Guida dedicata agli “Itinerari culturali e dei siti Unesco nella città Metropolitana di Napoli”. Dal punto di vista istituzionale e culturale è estremamente rilevante dal momento che l’ente metropolitano di Napoli si è impegnato per lungo tempo nella valorizzazione del complesso artistico e culturale complessivo, attraverso la propria amministrazione.

La classificazione che va sotto il nome di “Itinerari Culturali Unesco” è stata istituita con lo scopo di evidenziare, in tutte le sue articolazioni, il grande patrimonio culturale che possediamo. Si è deciso, quindi, di connettere logisticamente le specificità di ogni singolo territorio con la messa a punto di itinerari percorribili per creare un’unica rete. Il tutto, ovviamente, avrà anche uno scopo prettamente occupazionale dato che con la ri-valorizzazione del posto si verranno sicuramente a creare altre opportunità di sviluppo e lavorative.

Le dichiarazioni dei politici

Il vicesindaco di Massa Lubrense, Giovanna Staiano, ha avuto modo di esprimere tutta la sua gioia in un’iniziativa che vede Massa Lubrense, a questo punto, ricevere una nomea in campo internazionale poichè le guide dell’Unesco saranno ovviamente tradotte anche in lingua inglese dimostrando il suo entusiasmo in un intervento pubblico: