Massa Lubrense. Si è svolta questa mattina la festa della Madonnina del Vervece, con la celebrazione della messa sullo scoglio

Massa Lubrense. Questa mattina, alle 11.30, si è svolta la tradizione festa della Madonnina del Vervece la cui statua si trova a 12 metri di profondità nelle acque della penisola sorrentina. Come sempre un gran numero di imbarcazioni ha fatto da corona alla celebrazione delle Messa, celebrata da Don Antonino Di Maio sul famosissimo scoglio del Vervece in ricordo di quanti hanno perso la vita in mare. Una cerimonia molto sentita e che vede la partecipazione di tantissimi fedeli che riescono a vivere un momento di spiritualità molto forte circondati dall’azzurro del mare che rende tutto ancora più suggestivo. https://youtu.be/SpH2YO9se6k