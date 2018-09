Il Massa Lubrense riparte in sinergia col Sorrento

Dopo la pausa estiva, riparte domani con entusiasmo e grandi ambizioni la nuova stagione agonistica dell’A.S.D. Massa Lubrense calcio. Il nuovo direttivo, insediatosi lo scorso mese di giugno, dopo aver attribuito al capitano Luca d’Esposito la carica di presidente ed all’imprenditore Raffaele De Gregorio la carica di vice presidente, ha iniziato immediatamente a lavorare intensamente per raggiungere gli obiettivi prefissatisi ovvero una crescita del settore giovanile e la composizione di una prima squadra in grado di ben figurare nel campionato di Prima Categoria, cui certamente sarà iscritta.

Il lavoro profuso ha portato ottimi risultati ad iniziare su entrambi i fronti ; per quanto riguarda il settore giovanile lo staff tecnico, oltre alla conferma della quasi totalità dei tecnici presenti lo scorso anno, ha registrato il ritorno di mister Gianmarco Gargiulo e l’ingresso in squadra di mister Silvestri Antonino,persona dotata di grande preparazione, affidabilità e spessore umano, che vanta una gloriosa carriera da calciatore e non meno importante carriera di allenatore di settori giovanili, il quale, dopo alcuni anni di stop per motivi personali, malgrado notevoli offerte, ha voluto ripartire dal Massa Lubrense calcio, attratto soprattutto dai futuri progetti prospettatigli dalla nuova dirigenza; inoltre a riprova dell’importanza riservata al settore giovanile dal nuovo corso, bisogna evidenziare che la compagine nerazzurra sarà iscritta, dopo un anno di assenza, al campionato Juniores; per quanto riguarda la prima squadra, dopo aver confermato Pasquale Aiello come allenatore e tutti i giocatori più rappresentativi della scorsa stagione, la rosa si è arricchita con l’ingresso di giocatori di esperienza, che hanno giocato per molti anni in campionati di categorie superiori, ai quali sono stati affiancati giovani di grande prospettiva e probabilmente altri ne arriveranno prima dell’inizio del campionato, in quanto la società, pur essendo stata già molto attiva sul mercato, non si lascerà sfuggire eventuali altre opportunità che si presenteranno per arricchire una rosa, già molto competitiva per il campionato che si appresta ad affrontare; tra i nuovi innesti si segnalano il jolly di centrocampo Francesco De Stefano, vecchia conoscenza della società Massese,proveniente dal Sant’Agnello, il quale farà parte anche dello staff tecnico del settore giovanile, il portiere Alessandro Stinga, il quale, pur avendo qualità di portiere di categoria superiore, ha scelto di sposare il progetto Massese, il forte centrocampista di quantità e qualità Vincenzo Gargiulo, anch’egli con numerose esperienze in campionati maggiori, il giovane bomber Massese Mariano Zarrella, cresciuto nel vivaio, che dopo un anno a Sant’Agnello, pur avendo richieste da squadre partecipanti a campionati di categoria superiore, ha preferito rientrare alla base, nel tentativo di trascinare la squadra del suo paese al salto di categoria, ed in ultimo, certamente non per bravura ed importanza,i giovani centrocampisti Liberato La Via, Simone Di Maio e Remigio Lazazzera, giovani talentuosi e con grandi doti tecniche che si ritiene possano trovare nella città delle sirene il giustoambiente per lavorare sereni e dare sfoggio delle loro notevoli qualità calcistiche.

Inoltre il meticoloso lavoro svolto dalla nuova dirigenza ed in particolare dal presidente D’Esposito ha portato anche a siglare un accordo di collaborazione tecnica con il Sorrento calcio del presidente Cappiello e di mister Antonio Guarracino, che permetterà ai giovani calciatori massesi di avere una maggiore visibilità, nella speranza che i migliori riescano a fare il tanto ambito salto di qualità e di categoria ed in tal senso mister Guarracino rappresenta una garanzia, vista la sua abilità nello scoprire giovani talenti ed inserirli nelle sue squadre sempre con ottimi risultati.

Le novità non sono ancora terminate ed a partire da domenica sera, dopo un minuzioso e certosino lavoro, il Massa Lubrense calcio metterà a disposizione dei tifosi e di tutti gli interessati un nuovo sito internet ed una nuova pagina facebook. In attesa delle ulteriori novità riguardanti la squadra peninsulare, ci si congratula con la società per il lavoro svolto in questi pochi mesi e si segnala la stessa quale realtà concreta , stabile ed affidabile da decenni, in un mondo come quello del calcio in cui società nascono e muoiono in tempi brevissimi.