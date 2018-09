Massa Lubrense: Parla l’assessore Giovanna Staiano del trasporto dei ragazzi diversamente abili, l’appello arriva alla Regione

Per l’anno scolastico 2018/2019 l’assessore Giovanna Staiano si augura che venga definitivamente risolto il problema del trasporto dei ragazzi diversamente abili dalle proprie abitazioni presso gli istituti di scuola secondaria superiore e per questo chiede un incontro all’assessore regionale alle politiche sociali Fortini. “Confido nella sensibilità già mostrata in altre occasioni in materia di disabilità dall’assessore Fortini e riuscire quindi a garantire il trasporto ai ragazzi diversamente abili che purtroppo abitano lontano dagli istituti scolastici; il servizio in passato è stato svolto dalla Provincia, da qualche anno la competenza è in capo alla Regione, la quale, per l’anno scolastico passato ha trasferito un contributo finanziario al Piano sociale di zona, poi distribuito alle diverse famiglie. Purtroppo un contributo economico forfettario non è risolutivo della problematica in quanto in molti casi i genitori non sono nelle condizioni di poter accompagnare i propri figli a scuola e poi ritornare a prenderli, pertanto, è indispensabile, per garantire a queste famiglie il giusto sostegno istituire, nuovamente, il servizio di accompagnamento. Massa Lubrense insieme a Vico Equense sono i comuni maggiormente penalizzati, come evidenziato più volte presso il piano sociale di zona in sede di coordinamento istituzionale, in quanto i ragazzi nella maggioranza dei casi frequentano Istituti scolastici con sede a Sorrento. Mi auguro che nel più breve tempo, la Regione ci aiuti a restituire un po’ di serenità a queste famiglie e garantire, anche per i ragazzi diversamente abili, la piena attuazione del diritto allo studio.”.lettera trasporto diversamente abili