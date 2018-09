Massa Lubrense. Coltivava piante di marijuana nel giardino di casa, arrestato un 47enne

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Sorrento hanno svolto dei controlli mirati all’interno di fondi agricoli di pertinenza di alcuni abitazioni nel comune di Massa Lubrense. In un fondo in Via San Rocco hanno scoperto una serra con all’interno quindici piante di marijuana, alte circa due metri per un peso complessivo di quasi 26 chili. Il fondo agricolo è di un 47enne del posto, Antonio Vespoli, ed è di pertinenza dell’abitazione di cui l’uomo è proprietario. Vespoli alla vista degli agenti ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e tratto in arresto. Le piante sono state estirpate e sequestrate.